Проверка «дрэгом»: Ускорение по прямой у Geely Atlas 2.4 и Geely Atlas 1.8 turbo протестировал блогер

Сегодня, 04:00

Какая из двух версий кроссовера Geely Atlas опередит другую на «светофорных гонках», с 2,4-литровым или 1,8-литровым турбированным мотором – выяснил блогер.

Чтобы узнать, какой из автомобилей быстрее развивает ускорение по прямой, блогер с канала Dizzlike Channel вместе с помощником выполнил два тестовых заезда. Во время первого оба «Атласа» выехали буквально «ноздря в ноздрю», но затем 1.8 turbo вырвался вперед. Во время второго заезда Geely Atlas 2.4 уже на старте стал медлить, в результате чего полностью проиграл турбированному сопернику.

Проверка «дрэгом» показала, что в сравнении 2,4-литровый Geely не может соперничать с 1.8 turbo в условиях «светофорных гонок», но блогер отметил, что за городом по трассе он бы с удовольствием ездил именно на нем. В поворотах он проявляет больше «задора», у него надежный движок, а топливо обе версии «Атласа» расходуют приблизительно одинаково. Но в городе однозначным лидером станет турбированный Geely Atlas 1.8.

Не все комментаторы согласились с блогером: «На трассе 1.8 «Джили» ещё предпочтительнее будет, обгоняя всяких тихоходов». А другой добавил: «Хотите возиться с авто постоянно, покупайте с турбиной».