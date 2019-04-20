Новый Renault Captur намерен вернуть статус бестселлера

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До 2018 года в Европе наибольшей популярностью пользовался именно французский кроссовер. Глобальное обновление должно помочь модели вернуть статус бестселлера.

Компания Renault уже приступила к дорожным испытаниям Captur нового поколения, о чем свидетельствуют шпионские фото закамуфлированных прототипов, попавшие в сеть. Представители бренда подтверждают, что модель ожидает масштабная модернизация, которая затронет как дизайн кузова и салона, так и техническую составляющую. В компании рассчитывают, что это приведёт к росту спроса на Captur на европейском рынке.

Новый кроссовер Renault Captur построят на доработанной платформе CMF-B. При этом подкапотное пространство займёт абсолютно новый 1,3-литровый турбированный двигатель, который разрабатывался совместно с немецкими мотористами из Daimler. Не исключено, что новинку предложат также с дизельным агрегатом и гибридной силовой установкой, но подробности пока не раскрываются.

Отметим, что в России, как и раньше, будет предлагаться более доступная версия модели под названием Renault Kaptur.