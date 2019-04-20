Почему «Копейка» лучше «Гранты»: Блогер протестировал старый ВАЗ-2101

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49 лет назад с конвейера сошли первые экземпляры ВАЗ-2101. О характерных чертах и преимуществах первой модели Волжского автомобильного завода рассказал блогер.

Ведущий канала «За рулем» рассказал, что по сути всем известная «копейка» была хорошенько адаптированным к отечественным условиям Fiat 124: с «клыками» на переднем бампере, фирменной «Ладьей» и переехавшим с крыла на переднюю дверь боковым зеркалом.

Силовую установку «Жигулей» представлял собой мотор с верхним расположением распредвала, объемом 1,2 литра и мощностью в 64 лошадиные силы. Возможностей этого двигателя даже по меркам 70-х годов было уже впритык, но при этом «Жигули» не отставали по динамике от «Москвича-412» с 1,5-литровым мотором. Секрет – в коробке передач: грамотно подобранных передаточных числах и четком механизме переключения. Еще относительно недавно автомобилисты радовались усовершенствованной тросовой коробке передач у переднеприводных «Гранты» и «Калины» – а ведь «Копейка» обладала ею уже 50 лет назад.

Чем ВАЗ-2101 выгодно отличается от «Москвича» и даже «Волги» – это более стильным салоном, в котором чувствуются итальянские корни. Радиоприемник по тем временам был очень хорош – венгерский Videoton RD-3602.

После поездки в «Копейке» блогер отметил, что посадка у нее не слишком комфортная для водителя: педали будто бы слишком близко, а руль далеко, со временем спина затекает, а шея болит. Управляемость тоже не самая удовлетворительная по сравнению с современными автомобилями – по словам автора, ощущается работа каждого механизма. Зато подвеска достойная даже по сегодняшним меркам, а с такими огромными стеклами не нужны никакие камеры.