Что нового в «Дастере» для России? Раскрыты подробности о рестайлинговом Renault Duster 2019

Сегодня, 09:50

Популярный кроссовер получил минимальные изменения, большая часть из которых затронула комплектацию Adventure.

В российских автосалонах Renault уже доступен обновлённый Duster, который в отличие от европейской версии практически не изменился внешне. Раскрыты подробности о рестайлинговом автомобиле.

В исполнении Adventure модель теперь предлагается в новом фирменном цвете серый металлик. Также кроссовер обзавёлся пластиковым обвесом, усиленной тонировкой задних стекол и молдингами с надписью «Дастер».

В салоне появился иной руль с новой отделкой, при этом покупатель больше не может выбирать между кожаной и тряпичной отделкой, так как в версии Adventure используется комбинированная обивка сидений. В компании пересмотрели и центральную консоль «Дастера», но заметить это могут разве что фанаты модели.

Под капот по-прежнему устанавливается турбодизельный мотор 1.5 dCi мощностью 109 лошадиных сил. Согласно паспортным данным, этот агрегат расходует не более 5,3 л топлива на 100 км.

Также Renault Duster 2019 сохранил бензиновые моторы с отдачей в 114 и 143 силы. Как и раньше, переднеприводная версия предлагается с 5-ступенчатой «механикой», а полноприводная – с 6-скоростной МКПП или 4-диапазонным «автоматом». Никаких изменений не получила и подвеска, а клиренс всё так же составляет 210 мм.