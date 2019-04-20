Бестселлер по цене LADA Vesta Cross: В Индии зафиксирован ажиотажный спрос на Suzuki Vitara Brezza

Сегодня, 12:00

В пресс-центре японской компании Suzuki сообщили, что абсолютным лидером продаж марки в сегменте SUV стал кроссовер Suzuki Vitara Brezza. Интересно, что хитом продаж «японец» становится не впервые.

Согласно полученной информации, Suzuki Vitara Brezza ориентирована на индийский рынок, а за первые три месяца текущего года в Индии продали 43 000 экземпляров японского кроссовера. Доля «Витары» во всем сегменте SUV достигает 44,1%, что говорит о впечатляющем отрыве от конкурентов.

Наиболее доступная версия Suzuki Vitara Brezza в Индии обходится в 767 120 рупий или 707 000 рублей, что соответствует стоимости LADA Vesta Cross. Сообщается, что Suzuki Vitara Brezza приехал к официальным дилерам весной 2016 года, и с этого времени ажиотаж вокруг данного паркетника только набирает обороты, благодаря конкурентоспособной цене, хорошему оснащению и привлекательной внешности.

Размеры Suzuki Vitara Brezza составили 3995X1790X1640 миллиметров, а величина колесной базы достигает 2 500 мм. Подкапотное пространство индийской версии японского кроссовера занимает 1,3-литровый турбодизель с отдачей 90 лошадиных сил, работающий в тандеме с 5-позиционной МКПП или роботизированной КПП AMT. Кроме того, предусматривается еще 1,5-литровый 95-сильный дизельный мотор с турбонаддувом.