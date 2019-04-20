Безопасность превыше всего: В России вводят частичный запрет на праворульные автомобили

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В России будут запрещены некоторые виды транспортных средств с праворульным управлением – изменения вступят в силу с июля текущего года.

Запрет определяется особым регламентом Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств». Согласно ему, запрету подлежит автомобильный транспорт с количеством осадочных мест, превышающим 8 человек. Сюда относятся как пассажирские автобусы, так и грузовики и другая спецтехника. Связано это с тем, что праворульные машины затрудняют обзор водителя, поскольку он сидит ближе к обочине и может не заметить автомобили, несущиеся по встречной полосе.

Новый порядок эксплуатации праворульных автомобилей предполагает наличие у такого транспорта индивидуального свидетельства безопасности, выдаваемого после прохождения соответствующей экспертизы. Её уполномочена проводить аккредитованная лаборатория, количество которых в стране ограничено.

Всего на территории РФ зарегистрировано 4,15 млн авто с праворульным управлением – а это чуть более 8% от всего российского автомобильного транспорта. Эксперты предполагают, что намечается тенденция к постепенному полному отказу от праворульного транспорта в России.