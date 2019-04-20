Парадный кабриолет Aurus впервые показали без камуфляжа

Сегодня, 11:00

Раскрыт дизайн кабриолета Aurus, построенного по заказу Минобороны России. Автомобиль можно было увидеть без чехлов на ролике, записанном во время репетиции Парада Победы в Алабино, Московская область.

Видео с церемониальным кабриолетом поделился телеканал «Звезда». Открытый Aurus был создан на основе седана Senat S600, однако у новинки вместо четырёх дверей две более широкие. Складная мягкая крыша убирается в специальную нишу за задними креслами.

Справа от водителя находится площадка с поручнем, где принимающий парад будет ехать стоя. Также в салоне разместили аудиосистему с множеством приёмников и передатчиков, благодаря которым россияне смогут услышать речь министра обороны даже за пределами Красной площади.

Известно, что ФГУП НАМИ нужно сделать три таких машины по заказу Минобороны. Два кабриолета уже принимают участие в репетиции парада, а третий пока не собрали.

Как и другие модели Aurus, открытая машина приводится в движение гибридной установкой, которая включает в себя 4,4-литровый мотор V8 мощностью 598 л. с., 40-сильный генератор и 9-ступенчатую автоматическую трансмиссию.