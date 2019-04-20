С особой заботой о безопасности пассажиров: Geely назвала ценники и оснащение кросс-купе FY11

Сегодня, 08:00

Премиальный китайский автомобиль появится у официальных дилеров в Поднебесной уже в ближайшее время. В Россию он приедет не ранее начала следующего года.

Стоимость модели будет составлять 150 тысяч юаней (1 500 000 рублей), что, в прочем, не должно обнадеживать отечественных автолюбителей – пока Geely FY11 доберется до России, его цена может значительно подрасти.

Кросс-купе, сконструированное на передовой платформе CMA от Volvo, будет особо заточено на заботу о безопасности своих пассажиров. Оснащение Geely FY11 включит в себя широкий спектр разного рода вспомогательных систем для водителей и пассажиров купеобразного кроссовера: подруливающие задние колёса, активный круиз-контроль, камеры кругового обзора и многое другое.

В качестве силовой установки Geely FY11 уготован безальтернативный 2,0-литровый турбомотор на 238 «кобыл» и 220 Нм, агрегирующий с современной 8-ступенчатой автоматической КПП Aisin.