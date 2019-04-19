Будущий рекордсмен Нюрбургринга: Компания Volkswagen похвасталась особой версией гоночного электрока ID.R.

Сегодня, 22:00

В рамках подготовки для установления нового рекорда знаменитой трассы, немецкий спорткар вышел на финальный этап дорожных испытаний.

Volkswagen ID.R. с переработанным кузовом и модифицированной электронной «начинкой», а также новым задним крылом, согласно заявлениям разработчиков, собирается удивлять не столько своими скоростными характеристиками, сколько необычными настройками подвески, обеспечивающими максимальное прижимное усилие.

Чтобы стать новым рекордсменом Нюрбургринга, конструкторам пришлось существенно переработать аэродинамику модели, а также изменить форму днища и модифицировать передний спойлер. Помимо прочего, немецкий спорткар будет оснащаться двумя электромоторами (по одному – на каждую ось), а также парными блоками крайне ёмких литий-ионных батарей.

Суммарная мощность силовой установки Volkswagen ID.R. превысит 680 «лошадей», что обеспечит автомобилю разгон до «сотни» км/ч всего лишь за 2,25 с. Максимальная скорость будет ограничена искусственно и составит 240 км/ч.