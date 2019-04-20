«Идеален для рыбалки!»: Впечатлениями от УАЗ «Патриот» за 260 000 рублей поделился водитель

Сегодня, 06:00

«Патрик» стал первым автомобилем для популярного блогера, потому о нём он решил рассказать особенно подробно.

Обзорщик Дмитрий Зайцев рассказал о том, как стал владельцем старенького УАЗ «Патриот» комплектации Limited Edition, за который он отдал всего лишь 260 000 рублей. Автомобилист искал себе проходимую машину для поездок в глубокий лес и на рыбалку, потому слишком сильно тратиться ему не хотелось, так что «УАЗ-ик» стал для него идеальным выбором.

Конкретный возраст и пробег машины блогер называть не стал, однако заметил, что подержанный УАЗ «Патриот» два года назад был окрашен в стильный матово-чёрный цвет, благодаря чему внешне автомобиль смотрится крайне ярко и достойно, при этом никаких проблем по лакокрасочному покрытию кузова и днищу машины нет – ни малейшего намёка на ржавчину.

Из недостатков машины водитель назвал приличный расход топлива и не лучшее качество отделочных материалов, однако если с первым ничего поделать нельзя, то второе – в принципе терпимо, ведь блогер и не ждал от внедорожника какого-то невероятного уровня комфорта: «Зато в пробках все пропускают, не сигналят. Сразу видно, испытывают уважение!».

Подводя итог своему небольшому обзору, автомобилист отметил, что впечатления от УАЗ «Патриот» остались у него самыми положительными, поскольку стоит внедорожник недорого, а проходимость демонстрирует отличную: «Идеален для рыбалки и охоты, куда угодно завезёт!».