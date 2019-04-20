«УАЗ-ик» за миллион: Экспедиционную версию УАЗ «Хантер» показали до премьеры

Сегодня, 05:00

Судя по опубликованным снимкам, автомобиль получит особый окрас, а также множество доработок по кузову.

Внедорожник УАЗ «Хантер» получил новую спецверсию «Экспедиция», которая от стандартной будет отличаться ярко-оранжевым кузовом с чёрными элементами, большим усиленным багажником на крыше и лестницей, доступной уже в базовой комплектации внедорожника.

При этом на выбор при покупке будут доступно ещё два типа окраса кузова: защитный «Хаки» и коричнево-серый «Ричмо». Экспедиционный УАЗ «Хантер» сможет похвастать особыми бездорожными шинами BF Goodrich All-Terrain, крепкими бамперами и боковыми порогами, а также улучшенной защитой для рулевых тяг.

В качестве дополнительной опции будет предлагаться электро-лебедка. Под капотом особой версии УАЗ «Хантер» окажется 2,7-литровый мотор на 134 л.с. и 217 Нм, а в качестве трансмиссии, как и раньше, выступит механическая КПП от Daymos. Стоимость экспедиционного «УАЗ-ика» составит 984 900 рублей.