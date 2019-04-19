По-домашнему уютный: В Болгарии создан рестомод легендарного седана Trabant

Сегодня, 21:00

Мастера тюнинга в ателье Vilner представили обновленную версию автомобильного символа ГДР.

В Болгарии создан рестомод легендарного седана Trabant. Компактный седан наделен современными фарами и ходовыми огнями, а также получил по-домашнему уютный салон.

Рестомод Trabant 1.1, созданный болгарским ателье, преобразился внутри благодаря обивке клетчатой тканью и двухслойной кожей. «Клетку» использовали не только для кресел, а также дверных и приборной панелей. При этом салон остался при оригинальных подголовниках, а современную магнитолу для машины сделали в ретро-стиле.

Вместо оригинальных логотипов Sachsenring Karosseriemodule автомобиль получил эмблемы с числом 21 любимым числом владельца машины. Также машина наделена клетчатым узором крыши и колес.

Trabant 1.1 1990 года приводится в движение мотором 1.1 от Volkswagen Polo. Мощность двигателя составляет 45 л.с./74 Нм. Пару агрегату составляет 4-МКПП. Весит седан 700 кг.

К слову, Trabant 1.1 был весьма популярным автомобилем в ГДР, общий тираж которого составил более 3 млн единиц. Для покупки машины приходилось занимать очереди, и некоторые немцы были вынуждены ждать свои авто годами, в отдельных случаях до 13 лет.