«Выжил» в пустыне: Новый гиперкар Bugatti Divo успешно справился с экстремальными тестами

Сегодня, 19:30

Грядущий старт серийных продаж своего нового гиперкара компания Bugatti решила ознаменовать серией тестов в условиях повышенной сложности.

Дорожные испытания для Bugatti Divo проходили в жаркой пустыне, где автомобиль удалось не только испытать в условиях резких перепадов температур, но и проверить, как отдельные узлы и агрегаты нового гиперкара будут справляться с экстремальным температурным воздействием.

Для дорожных тестов в пустыне была подготовлена особая модель Bugatti Divo, которая от своей стандартной версии отличается доработанной подвеской и чуть более легким кузовным обвесом. При 40-градусной жаре специалисты рискнули разогнать гиперкар до отметки в 250 км/ч и никаких претензий к его работе у них не возникло.

Стоит добавить, что Bugatti Divo выйдет в ограниченный 40 экземплярами тираж, и по слухам стоимость премиальной новинки может составить 5,8 миллиона долларов.