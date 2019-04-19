«А ценники останутся теми же»: Грядущее «урезание комплектаций» для LADA Vesta раскритиковали в сети

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Информация о том, что с конца марта новые машины перестали оснащаться штатной сигнализацией, очень взволновала автолюбителей.

Напомним, опция «Охранная сигнализация» отныне будет предоставляться исключительно для LADA Vesta в дорогой комплектации Exclusive, стоимостью 844 400 рублей, при этом ценники более скромных версий не изменились, несмотря на «урезанный» функционал. При этом представители компании заявляют, что «Веста» всё равно осталась защищенной, поскольку никуда не делся штатный иммобилайзер с центральным замком.

Однако «вестоводы» в тематическом сообществе соцсети «ВКонтакте» не разделяют столь оптимистичный настрой, связанный с «урезанием комплектаций», ведь по мнению водителей, «АвтоВАЗ» таким способом попросту пытается закрыть глаза на существующие проблемы: «Это все – просто способ снять претензии по неработающим концевикам!».

Также автолюбители раскритиковали странную политику ценообразования новой LADA Vesta. Комментаторы убеждены в том, что если уменьшается список предустановленных опций машины, то и её стоимость должна хоть сколько-нибудь, да упасть: «Проблемы это не отменяет, а ценники ведь останутся теми же».

Нашлись и те, кто видит в данных решениях «АвтоВАЗ» – плацдарм для дальнейшего поднятия цен: «Удешевляют комплектацию, для плавного удорожания модели».