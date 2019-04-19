«Пустой? Не соглашусь»: Об оснащении Skoda Kodiaq «в базе» рассказал водитель

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Покупая чешского «медведя» за 1,4 миллиона рублей, водитель даже представить не мог, что ему так сильно понравится этот автомобиль.

По словам водителя, изначально он даже не рассматривал Skoda Kodiaq в качестве нового автомобиля, однако о своей покупке он нисколько не жалеет. Приобрести себе новую машину автолюбитель решил прошлой весной, и выбор на тот момент стоял между Hyundai Tucson и Volkswagen Tiguan. Поскольку стоимость «Кадьяка» на тот момент превышала 2 млн рублей, он не рассматривался водителем вообще.

Однако в мае 2018 года стартовала российская сборка Skoda Kodiaq, и его ценник снизился до 1,4 миллиона рублей, потому выбор в его пользу был сделан незамедлительно. Автомобилист приобрел себе чешский кроссовер за 1,45 млн с различными «допами» и пакетом Ambition – один из его друзей даже заявил, что водитель получит почти полностью «пустую» машину, но на деле всё вышло не совсем так.

«Пустой? Не соглашусь!», – заявил новоявленный владелец Skoda Kodiaq, после чего объяснил, что оснащение автомобиля «в базе» устраивает его целиком и полностью, ведь кроссовер оснащён всем самым необходимым: зеркала с подогревом, электронная ESP, иммобилайзер, усилитель руля и многое другое. Подводя итог своему обзору, автомобилист уточнил, что за свои деньги в России сейчас трудно купить более достойный кроссовер, чем Skoda Kodiaq.