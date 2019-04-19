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Японские машиностроители представят новую версию компактвэна на мотор-шоу в Джакарте 25 апреля.

Модель Mitsubishi Xpander получит «спортивную» версию. Автомобиль не изменится технически, однако получит дизайнерские решения, которые сделают его динамичнее. Известно, что машину наделят декоративными наклейками, тонированными фарами и эксклюзивными колесными дисками.

Спецверсия Mitsubishi Xpander также получит изменения в салоне. Некоторые элементы интерьера украсят красными акцентами. Кроме того, автомобиль наделят эксклюзивной кожаной отделкой с контрастной строчкой.

Для спецверсии Mitsubishi Xpander предусмотрен мотор 1.5, производительность которого составляет 120 л.с. Он сочетается с 5-МКПП или 4-АКПП, передающими крутящий момент на безальтернативный передний привод.

К слову, невзирая на множество слухов о том, что новый Mitsubishi Xpander появится в России, этого до сих пор не произошло. За то, в РФ уже продается брутальный L200, который претерпел обновление, после чего спереди очень похож на Xpander. Рестайлинговый пикап получил перенастроенную подвеску и предлагается в России по цене от 2 до 2,7 млн рублей.