«Нужно конструкторам идею продать!»: Самодельное усиление заднего бампера для УАЗ «Патриот» оценили в сети

Сегодня, 12:30

По словам владельца «Патрика», он захотел кардинально усилить заднюю часть своего автомобиля, чтобы она наконец перестала выполнять исключительно «декоративную» роль.

«Под бампером нет ничего и наступать на него нельзя – непорядок», – воодушевленно заявил водитель, после чего продемонстрировал, что наступить на бампер УАЗ «Патриот» в его изначальном состоянии – действительно не самая лучшая идея. Блогеру Фурсову Александру для самодельного усиления понадобились несколько крепких саморезов, дополнительная накладка, а также новая металлическая рама, сваренная из нескольких планок.

Размеры составили 120 см в длину и 16 см – в ширину. Установка усиления производилась на штатные кронштейны стандартного бампера УАЗ «Патриот», потому автомобилист считает, что соорудить и оборудовать свою машину таким образом сможет любой владелец «Патрика». Помимо этого, модификации также подверглось крепление для запасного колеса.

Водитель заметил, что изначально «запаска» стоит очень криво, что особенно заметно становится, когда надеть на неё дополнительный хромовый чехол, потому он снял задний дворник, срезал кронштейн на креплении запасного колеса и тщательно выровнял его.