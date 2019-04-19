Настоящий «американец»: Раритетный кабриолет Chevrolet Chevelle 1970 уйдёт «с молотка»

Сегодня, 18:20

На американском ежегодном аукционе Barrett-Jackson Palm Beach организаторы планируют продать восстановленный и осовремененный автомобиль.

Модернизацией и реставрированием раритетного кабриолета Chevrolet Chevelle 1970 года выпуска занималось ателье Schwartz Performance, при этом внешне автомобиль ничем не отличается от своей оригинальной версии: всё та же стильная оптика, агрессивный спортивный бампер и двухуровневая радиаторная решетка.

Кузов настоящего «американца» был перекрашен в матово-чёрный цвет с широкой полосой, «проходящей» через центр машины. А вот техническая «начинка» Chevrolet Chevelle была изменена до неузнаваемости – автомобиль получил 6,2-литровый 8-цилиндровый агрегат с двумя турбинами, которым обычно оснащается современный Chevrolet Corvette.

В качестве трансмиссии тут выступит 6-ступенчатая автоматическая коробка передач. Мощность силовой установки достигнет внушительных 480 «кобыл». В интерьере «маслкара» преобладает ярко-красная кожа, дополненная стильными вставками из алюминия. Также стоит отметить появление современной аудиосистемы от Pioneer, спутниковой навигации и сенсорного дисплея для головного устройства.