В 2020 году – без хэтчбека: Renault Talisman в камуфляже заметили на дорожных тестах

Сегодня, 14:00

После рестайлинга автомобиль получил новые бампера и боковые пороги, однако лишился одного из трёх доступных типов кузова.

Если в стандартной версии, выпущенной ещё в 2015 году, Renault Talisman предоставлялся в кузовах хэтчбек, универсал и седан, то теперь же будут доступны лишь два последних варианта, что может быть связано с не самым высоким уровнем продаж «Талисмана» в кузове хэтчбек. Renault Talisman 2020 модельного года фотошпионы заметили на первых дорожных тестах за несколько месяцев до ожидаемой премьеры.

Судя по тому, что автомобиль был в камуфляже, можно говорить о новых бамперах и порогах для французской модели, а также не исключаются некоторые доработки, внесённые в дизайн головной оптики. При этом по открытым частям машины можно сделать вывод о том, что, как и раньше, на Renault Talisman будут устанавливаться светодиодные ДХО, а сзади фары получат несколько вытянутый, продолговатый силуэт.

Помимо этого, специалисты ожидают, что под капотом у Renault Talisman будут устанавливаться несколько типов мотора – от атмосферных бензиновых до дизельных с турбонаддувом. Сроки официальной презентации «француза» на данный момент не объявлены, однако ожидается, что премьера состоится уже этой осенью на автосалоне во Франкфурт-на-Майне.