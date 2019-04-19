Жизнь после «Соляриса»: Впечатлениями о Hyundai Creta поделился автомобилист

Сегодня, 13:00

Новоиспеченный «кретавод» рассказал, чем понравился и чем расстроил южнокорейский кроссовер.

Автомобилист, ранее ездивший на Solaris 2013 1.6 МКПП, поделился впечатлениями о Hyundai Creta на интернет-форуме «кретаводов». По словам владельца паркетника, недавно он приобрел кроссовер 2018 года в версии Travel с мотором 1.6 и МКПП. В рассказе о том, какая она жизнь после «Соляриса», водитель сообщил, что проехал на кроссовере несколько сотен километров, однако даже при этом он уже смог выделить для себя преимущества авто.

Рассказчик обратил внимание, что в сравнении с Solaris, кроссовер Hyundai Creta «немного вяловат», и это несколько расстроило, однако своим комфортом на ходу и в салоне паркетник сполна компенсирует нехватку динамики.

Плюсом Hyundai Creta рассказчик назвал плотную подвеску, которая лучше срабатывает там, где за рулем «Соляриса» чувствовались многие неровности. Также автомобилисту понравилась регулировка положения руля в двух направлениях, которой не хватало в Solaris. Работу сцепления и коробки передач водитель назвал шикарными, а еще его порадовали хорошие зеркала, двухрежимный задний дворник, голосовое управление магнитолой и телефоном, система помощи при старте на подъем, регулировка яркости приборов.

В первый день эксплуатации рассказчик проехал на Hyundai Creta 200 км, и почти все время по трассе. Машину водитель заправил бензином АИ-92, и расход топлива составил 7 л на 100 км пути. На третий день эксплуатации рассказчик возвращался домой с работы в вечернее время, и обратил внимание на то, что у «Креты» фары освещают дорогу лучше, чем у «Соляриса». Также автомобилиста порадовала работа подогрева зеркал, заднего стекла, кресел и климат-контроля.