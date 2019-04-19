«Нива – это как русская жена»: Основные претензии к старой и новой LADA 4x4 обозначили водители

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Как оказалось, прославленный ВАЗ-2121, выпускавшийся на стыке эпох, имел куда меньше недостатков, чем его современник.

По крайней мере, это дают понять претензии к автомобилям, которые решили обозначить их владельцы. По словам водителей, старая и новая LADA 4x4 очень сильно отличаются друг от друга по качеству сборки и уровню комфорта. Если современные «Нивы» большинство автомобилистов ругает за постоянные поломки, «прожорливость», плохое качество отделочных материалов, а также за истошно «воющую» коробку передач, то к ВАЗ-2121 вопросов куда меньше.

Логично, что более старый автомобиль не мог похвастать впечатляющим комфортом салона, что не нравится некоторым владельцам старенькой «Нивы», но в то же время они не могут ругать качество сборки – претензии к ВАЗ-2121 преимущественно заключаются в плохой заводской «шумке», вибрирующей раздаточной коробке и проблемах с коррозией, но всё это очень легко исправить – было бы лишь желание владельца.

«Нива – это как русская жена. То любишь её, то ненавидишь», – оптимистично резюмировал один из владельцев новой LADA 4x4, заявив, что с основными проблемами своего внедорожника мириться всё-таки можно, да и выхода другого у них нет.