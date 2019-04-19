Два мотора и полный привод: Кросс-купе Renault Arkana получило ОТТС

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Подготовка нового купеобразного паркетника для рынка России продолжается, и он должен появиться в продаже до середины будущего лета.

Кросс-купе Renault Arkana получило ОТТС, на что указывают данные, появившиеся в базе Росстандарта. Силовую линейку автомобиля представят два мотора: 1.6 H4M на 114 л.с./156 нм и 1.3 на 150 л.с./250 Нм. Первый агрегат предусмотрен для переднеприводной версии машины в связке с 5-МКПП или вариатором. Также двигатель будет доступен для тех, кто предпочитает полный привод, но только с «механикой». Второй агрегат, создававшийся совместно с Daimler, сочетается только с вариатором в передне- и полноприводных версиях авто.

Кросс-купе Renault Arkana будет оснащаться задними барабанными тормозами, а многорычажную подвеску получат только полноприводные вариации модели. Автомобиль построен на модернизированном шасси B0. Длина машины составляет 4545 мм.

Напомним, ранее стало известно, что тестовая сборка Renault Arkana уже ведется на заводе французской марки в Москве. Стоит сказать, что в ОТТС машины есть упоминание о еще одном сборочном предприятии «АвтоВАЗ», однако отечественная компания пока хранит молчание по поводу производства купеобразного кроссовера на тольяттинском заводе.