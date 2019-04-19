«Худо-бедно, но живой»: Состояние LADA Largus с 500 000 км пробега показал водитель

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По словам владельца фургона, серьезных проблем он ему не принёс, несмотря на впечатляющий срок службы.

Естественно, что состояние лакокрасочного покрытия LADA Largus с пробегом под полмиллиона километров нельзя назвать хорошим, ведь разного рода царапин, трещин, «рыжиков» и прочих «коцанок», как называет их водитель, по машине хватает, боевых ран – тоже. На заднем бампере можно обнаружить трещины, замаскированные скотчем и большие очаги голого металла без ЛКП. На двери багажного отделения уже наблюдается ржавчина около нижних кромок.

При этом, благодаря своевременному нанесению «антикора», на этой LADA Largus проблем с коррозией не так уж и много, и большинство из них – сугубо локальные, без угрозы распространения далее по кузову. На внутренних поверхностях боковых дверей автомобиля с 500 000 км пробега отметить можно серьезные потёртости от порогов, но владелец «Ларгуса» связывает их с не самой удачной конструкцией машины, а не с низким качеством самой ЛКП.

По салону претензий особых нет – водитель хочет разве что отвезти машину в химчистку, что он делает стабильно раз в 2-2,5 года, поскольку салон в ходе активной эксплуатации LADA Largus обильно покрывается пылью. Под капотом автомобиля сложно обнаружить какие-либо протечки или поломки – сразу видно, что владелец машины к ней относился очень бережно и старался не допускал разного рода повреждений.

Подводя итог своему обзору, блогер Александр Попов заметил, что нисколько не жалеет о том, что выбрал себе LADA Largus в качестве «боевой лошадки», поскольку не каждый автомобиль смог бы с такой же лёгкостью пережить столь внушительный пробег: «Худо-бедно, но живой».