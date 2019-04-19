«Дожить» до конца гарантии: О способах сохранения катализатора на LADA Vesta рассказал блогер

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Как оказалось, вовсе нет нужды сразу после покупки машины вырезать катализатор из практически нового авто, рискуя «слететь» с гарантии.

Для LADA Vesta данная особенность не настолько характерна, как для бюджетных корейских авто, однако эксперт с канала Kai Grave считает, что данные способы сохранения катализатора прекрасно подойдут также и для всех владельцев российского бестселлера. Катализатор обычно удаляют, чтобы обезопасить себя от капитального ремонта мотора, но блогер убежден, что его опасность слишком преувеличена.

Чаще всего причиной повреждения катализаторов LADA Vesta становится небезопасная езда. Водители постоянно превышают скорость, выезжают на бездорожье и так далее, а ведь механические повреждения воздействуют на деталь сильнее всего, потому специалист посоветовал стараться соблюдать спокойный режим езды на машине.

Также заправлять LADA Vesta автомобилист советует, как минимум, 95-м бензином, поскольку смеси с меньшим октановым числом слишком сильно нагреваются при сгорании, выдавая чрезмерную температуру на выпускном коллекторе – ещё один проблемный момент, из-за которого катализаторы «летят».

По словам обзорщика, следуя его простым рекомендациям можно без особых проблем «дожить» до конца гарантии LADA Vesta, а также при этом такую полезную вещь, как катализатор, в целости и сохранности.