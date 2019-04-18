«Брутальный Тритон»: Российские эксперты опробовали новый Mitsubishi L200

Сегодня, 21:00

Специалисты опробовали «мускулистый» пикап в разнообразных условиях, и признали, что эту машину есть, за что похвалить.

Российские эксперты опробовали новый Mitsubishi L200, он же Triton, на дороге, в бездорожье, выявили плюсы этого авто, а также нашли самый большой минус машины, а именно, ценник новинки – от 2 до 2,7 млн рублей. Однако специалисты признали, что функционал и облик авто подвигнут россиян к покупке этого пикапа, некогда бывшего популярным в РФ. Напомним, машина четвертого поколения разошлась по стране тиражом в 47 934 единицы, в то время, как авто пятой генерации купили в количестве 6 890 экземпляров. Теперь пикап обновился, и эксперты считают, что это ему – на руку, в случае с Россией.

«Брутальный Тритон», невзирая не рестайлинг, оснащается прежним агрегатом 2.4 на 154 или 181 л.с. Клиренс авто составляет 220-240 мм. Шибко «резвым» пикап нельзя назвать, но на трассе он ожидаемо динамичен, и едет лучше предшественника за счет новых 6-МКПП и 6-АКПП Aisin. Также машина стала мягче за счет перенастроенной подвески и отказа от одного листа в рессорах.

На бездорожье пикап понравился экспертам, которые отметили, что машина оснащена трансмиссией Super Select второй генерации, за счет полный привод работает весьма эффективно. Также есть задняя межколесная блокировка, которая помогает выбраться из любой грязи.