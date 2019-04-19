«Она словно сделана из картона»: На «сдуваемую ветром» LADA Granta FL пожаловался водитель

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Из-за не самой лучшей управляемости автомобиля, каждая попытка набрать скорость на трассе превращается для водителя в серьезное испытание.

Как рассказал в соцсети «ВКонтакте» начинающий водитель, новую LADA Granta FL он приобрёл совсем недавно, в самом начале этого года. Во время покупки, как и в первую пару недель, особых проблем автомобиль ему не доставлял, серьёзных недостатков замечено не было, однако со временем водитель начал замечать крайне странное поведение своей машины во время езды по скоростным трассам.

«Она словно сделана из картона!», – пожаловался юный «грантовод» на «сдуваемую ветром» машину, а затем попросил помощи у более опытных водителей. Так, по словам автомобилиста, на скорости в 120-130 км/ч машину начинает невероятно кренить то вправо, то влево.

«И я молчу ещё, что при встречном потоке ветра её просто сдувает, не чувствую я себя в ней безопасно. Хотя уже само название LADA –говорит само за себя», – пишет водитель в одной из групп, посвященной модели.





Комментаторы попытались успокоить владельца LADA Granta FL и объяснить ему, что серьезной проблемы в этом и нет вовсе, а проблемы с управляемостью обязательно пройдут со временем, надо лишь только перетерпеть, притереться: «Сдувает ее потому, что лёгкая и высокая. Поставь нормальную резину, а не заводскую. Проверь схождение/развал у хорошего мастера, официальные могут продинамить. А так года три проблем точно не будет».