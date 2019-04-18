«Бюджетный люкс»: В России появится новое кросс-купе от Geely

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Модель FY11 в мае появится в Китае, и уже известны сроки появления автомобиля на рынке РФ.

Новые кросс-купе Geely FY11 появится в России в 2020 году. О рублевом ценнике пока ничего не говорится, но, в КНР стоимость машины составит в пересчете на российскую валюту около 1,5 млн рублей.

Geely FY11 – своего рода «бюджетный люкс». Дело в том, что китайцы «начинят» автомобиль по последнему слову техники, наравне с европейскими конкурентами. А еще, разработчики наделили паркетник современным дизайном как снаружи, так и внутри. А потому, эксперты считают, что ценник машины не спугнет россиян, хотя нет сомнений, что к 2020 году ее стоимость вырастет. Правда, нет гарантии того, что для РФ функционал модели несколько урежут ради ее удешевления.

Новинка построена на шасси СМА от Volvo. Движет машиной агрегат 2.0 на 238 л.с. в связке с 8-АКПП Aisin, передающей крутящий момент на обе оси через муфту BorgWarner.

Geely FY11 будет оснащаться подруливающими задними колесами, системой мультимедиа с голосовым управлением и подключением к Интернету, круговым обзором, системой обнаружения препятствий и так далее. Салон кроссовера получит коже-замшевую обивку, подогрев кресел, графический кокпит, панорамный люк, проекционный экран. Также машину наделили системой автономной парковки.