«Черный воронок»: Легендарную машину НКВД-шников восстанавливает омский мастер

Сегодня, 17:07

Специалист, увлекающийся ретромобилями, взялся за реставрацию модели ГАЗ М-1 1939 года. Машине уже 80 лет, и она прошла войну, прежде чем получить «вторую жизнь».

Легендарную машину НКВД-шников восстанавливает омский мастер Михаил Засорин. «Черный воронок», как называется это авто в народе, уже полгода восстанавливается специалистом. Энтузиаст является инженером-механиком, выпускником СибАДИ и, выйдя на пенсию занялся реставрацией автомобилей, начав дело с модели ГАЗ-21, купленной у соседа по даче.

Сейчас на счету омича более 30 восстановленных машин. Некоторые из них были проданы, но есть и те авто, которые остались в коллекции мастера. К примеру, в нее вошли Dodge M Victory Six 1928 года, Opel Admiral 1938 года, Buick 1937 года, а также отечественные ГАЗ-12 ЗИМ, ГАЗ-67, ГАЗ-69 и «Победа».

«Черный воронок» достался мастеру в плачевном состоянии. Машина была без корпуса, пола, порогов, а двери авто почти наполовину сгнили. Сейчас энтузиаст заканчивает жестяные работы, однако до завершения реставрации автомобиля еще далеко. По словам специалиста, детали для восстановления машины приходится покупать как в России, так и за рубежом.

К слову, скоро жители Омска и гости города получат возможность посмотреть на коллекцию мастера. Она будет показана 1 мая в парке им. 30-летия ВЛКСМ.