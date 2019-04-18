«Активировал режим предпродажной подготовки»: Случайно «скрутившего» пробег владельца LADA Granta FL высмеяли в сети

Сегодня, 14:05

Водитель пожаловался на то, что его «Гранта» периодически самостоятельно сбрасывает пробег в ноль, однако комментаторы заметили, что автомобилист просто слишком невнимательный.

В сообществе «ВКонтакте», посвящённом LADA Granta FL, автолюбитель рассказал, что проехал на своей машине 6 000 километров прежде, чем в один замечательный день общий километраж якобы просто сбросился «по нулям». После этого случая водитель проехал ещё 1 000 км – ситуация повторилась снова: «Что это за ерунда?».

Начинающий «грантовод», вероятно, попросту спутал показатели общего и суточного пробега, на что и указали комментаторы в сети, заявившие, что у водителя действительно сбрасывались километры, «накрученные» им за день – просто он сам переключался между общим километражем и дневным, потому и разницу не успевал заметить: «На приборке кнопка переключения, общий и суточный. Суточный до 1000 и обнуляется!».

Стоит напомнить, что уже в ближайшее время в России может быть внедрён закон, запрещающий искусственное «скручивание» пробега при повторной продаже машины на вторичной рынке, потому один из водителей LADA Granta FL не удержался от того, чтобы пошутить на эту тему.

«Это доступно только на люксовых версиях. Ты случайно активировал режим предпродажной подготовки», – высмеяли случайно «скрутившего» пробег владельца LADA Granta FL в сети.