«Японец» с турбодизелем: Mazda представила кроссовер Mazda CX-5 с новым двигателем

Сегодня, 13:00

Премьера кроссовера состоялась на автосалоне в Нью-Йорке, где помимо показанного нового мотора, японская компания заявила о скором выходе аналогичной версии седана.

Mazda уже открыла предварительные заказы на модификацию бестселлера CX-5 с дизельным агрегатом для Америки. Под капотом автомобиля расположится дизельный агрегат с двумя турбинами на 2,2 литра, выдающий максимальную отдачу в 168 «лошадей». Новый мотор «японца» относится к семейству Skyactiv-G.

Данный двигатель будет доступен лишь для Mazda CX-5 в комплектации Signature AWD, стоимость которой на американском рынке будет стартовать с 41 000 долларов (почти 2,5 миллиона рублей), что явно не сделает её одной из самых доступных моделей, однако уже в ближайшее время ожидается появление нескольких новых, более дешевых модификаций CX-5 с аналогичными агрегатами.

Седан Mazda 6 также станет оборудоваться 2,2-литровым турбодизелем Skyactive-D, однако конкретных сроков представители японского автогиганта пока не называли, ограничившись лишь явными намёками на тот факт, что не только Mazda CX-5 сможет получить новый мотор.