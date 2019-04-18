«Китайская Гранта»: Представлен обновленный Baojun 310

Сегодня, 12:03

Аналог российского «бюджетника» получил новый облик, а также пересмотренную силовую линейку.

Китайский автопром располагает моделью, которую можно считать аналогом российской LADA Granta. Речь идет о хэтчбеке Baojun 310, который тоже имеет невысокую цену, но большую популярность, обусловленную хорошим соотношением стоимости и качества. Только за прошлый год китайцы купили 150 тысяч таких машин.

Хэтчбек разрабатывался при содействии General Motors. Машина построена на дешевой платформе, что повлияло на ее ценник. Накануне был представлен обновленный Baojun 310, за счет чего машины получила более привлекательный и современный внешний вид. Кроме того, автомобиль теперь можно купить с базовым мотором 1.2 на 82 л.с. в паре с 5-РКПП (ранее такой мотор комплектовался только МКПП). Также машину можно купить с агрегатом 1.5 на 111 л.с.

Для версий Baojun 310, оснащенных роботизированной трансмиссией, предусмотрены ABS и ESP. Вариации машины с механической коробкой передач предлагаются только с ABS.

Стоимость дорестайлингового Baojun 310 составляет 5 600 долларов в базовой версии, а за максимальную сборку придется выложить 9 100 долларов. Обновленная же версия хэтчбека с мотором 1.2 и РКПП скоро отправится на рынок по цене 7 400 долларов. Пока модель 310 продается только в КНР, и китайцы не говорят о расширении ее географии.