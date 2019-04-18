«У большинства из них пробег категорически скручен»: Об особенностях покупки подержанного Toyota RAV4 рассказал блогер

Сегодня, 11:00

Эксперт решил объяснить, на что стоит обратить внимание в случае приобретения прославленного «японца» с пробегом.

Обзорщик Дмитрий Рогов решил начать с салона и багажника Toyota RAV4 2015 года выпуска. Вместительное 520-литровое багажное отделение, по словам водителя, можно похвалить за отличный функционал, а также за долгожданное размещение запасного колеса в подпол багажника, благодаря чему места в нём стало гораздо больше. Для задних же пассажиров в «Равчике» уготовано внушительное количество свободного пространства.

Первое что видит водитель, садясь за руль «японца» 4-го поколения – это необычное оформление торпеды. «Двухэтажные» элементы вкупе со стильной кожаной обшивкой создают впечатление очень «богатого» салона благодаря оформлению в бежево-чёрных тонах. При этом обзорность Toyota RAV4 также находится на высоком уровне: «При посадке ты не чувствуешь себя в легковом автомобиле. Посадка капитанская!».

Поругать подержанного «японца» блогеру хочется за не самую удачную эргономику, на которую всем невысоким водителям стоить обращать внимание при покупке – до некоторых кнопок из положения сидя достать не так уж и просто, хватает и элементов, которые вообще хорошо спрятаны: «Кнопки открытия багажника из салона нужно искать, если ты не знаешь, где она находится».

Особенностями покупки подержанного Toyota RAV4 обзорщик считает и пару проблем по технической части, которые проявляются крайне редко, однако о них очень важно знать: «Вариатор может попроситься на ремонт после 100-150 000 километров, но это лишь говорит о том, что пробег – изменен механически. У трех из четырех Равчиков со вторички пробег категорически скручен!».