«Никому не верьте»: При каком пробеге нужно менять салонный фильтр в «Шниве», рассказал владелец

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Автомобилист призывает не слушать «советчиков», и поделился опытом, который будет полезен всем, кто отдал предпочтение внедорожнику Chevrolet Niva и заботится о своем здоровье.

На YouTube-канале «ВладимирТретий Ян» появился ролик, в котором владелец Chevrolet Niva рассказал, при каком пробеге нужно менять салонный фильтр в «Шниве». По словам автомобилиста, часто можно услышать, что такая процедура делается каждые 30 000 км пробега, а не 10 000 км, на что рассказчик восклицает: «Никому не верьте».

В своем видео автомобилист показал одометр «Шнивы», демонстрирующий пробег в 11 469 км. После этого рассказчик показал салонный фильтр, который, по словам автора, полностью забит. Поэтому автомобилист призывает «коллег» своевременно менять фильтр, дабы не вредить здоровью. К слову, теперь автор планирует заменить и воздушный фильтр, так как считает, что 30 000 км пробега для него тоже слишком много.

Напомним, в конце минувшего года пошел слух, что Chevrolet Niva может покинуть конвейер из-за истекающего срока ОТТС машины, однако его продлили, и авто ждет модернизация. А пока она не началась, «GM-АВТОВАЗ» выпустил версию внедорожника с заводской мультимедийной системой. Внедорожник получил «паращий» тачскрин на 7 дюймов, а также блок управления с кнопками, регуляторами и встроенным микрофоном. Информационно-развлекательный комплекс работает на базе ОС Windows CE 6.0, и наделен навигатором Navitel, поддерживающим стандарты GPS «ГЛОНАСС». Устройство воспроизводит медиафайлы в современных форматах, однако видео система показывает только когда машина стоит. Минимальная стоимость «Шнивы» с мультимедийной установкой составляет 810 000 рублей.