«У Mazda появился конкурент по роскоши»: Впечатлениями от новой Hyundai Sonata поделился обзорщик

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На автосалоне в Нью-Йорке блогеру удалось рассмотреть премиальную корейскую новинку поближе.

По словам блогера с YouTube-канала Redline Reviews, новая Hyundai Sonata 2020 модельного года понравилась ему едва ли не с первого взгляда. Разработчики привнесли множество основательных модификаций в экстерьер автомобиля, благодаря чему «Соната» стала первой моделью Hyundai, получившей дизайн нового поколения.

Спортивные очертания, очень «хищный» силуэт в передней части машины – всё смотрится очень круто. «Такого экстерьера вы явно не могли видеть ни у одной из существующих моделей Hyundai!», – восторженно заявляет специалист, отдельно отмечая большую каскадную решетку радиатора и передний бампер, выполненный в стиле лучших «люксовых» автомобилей Lexus.

Также оригинальным элементом дизайна можно назвать длинные хромовые накладки по кузову автомобиля, под которыми скрывается светодиодная подсветка. В интерьере новой Hyundai Sonata эксперт отметил качественную и стильную отделку, дорогие и приятные на ощупь материалы, а также впечатляющую, но при этом и минималистичную эргономику – никаких лишних элементов, лишь пара кнопок и большой сенсорный экран.

Подводя итог своему обзору, специалист расхвалил Hyundai Sonata окончательно, заявив, что при ценнике всего лишь в 20 000 долларов, данная модель имеет все шансы стать очередным бестселлером корейского автогиганта, составив отличную конкуренцию японским машинам: «У Mazda появился серьезный конкурент по роскоши».