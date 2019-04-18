«Пока ехал – чуть не поседел»: На проблемы с ходовой LADA Granta FL пожаловались в сети

Сегодня, 08:10

По словам «грантоводов», на их машинах во время езды по неровной дороге начинается очень громкий стук.

Автолюбитель в сообществе LADA Granta FL соцсети «ВКонтакте» рассказал о проблеме, проявившейся на его практически новой машине. При пробеге в 2 400 километров начал возникать стук в правой или левой стороны спереди по ходовой. Причём громче всего он начинает звучать, когда автомобиль выезжает на неровную дорогу или при проезде лежачих полицейских.

Ситуация настолько не нравится автомобилисту, что он даже боится рисковать ехать на своей LADA Granta FL к официальному дилеру, поскольку он находится от него слишком далеко, в 500 км, и водитель не уверен, что сможет добраться до него в целости.

На проблемы с ходовой частью машины пожаловались и другие комментаторы в сети, заявившие, что виноват в этом может быть неисправный рулевой наконечник или кардан.

«У меня такая же ситуация, записывался к дилерам, но так и не поехал», «До техосмотра подожду», «У меня было слева при переезде жёстких лежачих полицейских», – рассказали в сети. Один из владельцев LADA Granta FL добавил, что у него всё настолько плохо, что он даже за руль садиться боится: «Собрался из Тюмени домой, 290 км, но пока ехал – чуть не поседел!».