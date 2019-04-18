Прокачка «Нивы» своими руками: Назван ТОП-7 самых полезных доработок LADA 4x4

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«Нива» заслужила популярность благодаря низкой цене, простоте конструкции и доступности запчастей. Однако эту модель лучше выбирать тем, кто готов вкладывать время и деньги в её доработку.

Открывает рейтинг самым полезных доработок LADA 4x4 установка подрамника, что помогает «отвязать» раздаточную коробку от кузова. Благодаря такому решению существенно снижается уровень вибрации и шумов. Кроме того, после этого «раздатка» защищена от камней, пней и других сюрпризов бездорожья.

Следующая доработка наоборот нужна скорее автомобилю, который эксплуатируется преимущественно в городе. Так, на «Ниву» можно поставить карданные шрусы, благодаря которым машина станет тише, но важно следить за состоянием пыльников на шрусах.

«Нивоводы» часто прибегают и к установке тихих рычагов «раздатки», что позволяет избавиться от её гула во время езды. К сожалению, LADA 4x4 не отличается комфортными сидениями, поэтому не лишним будет приобрести сидения от иномарки. Лучше остановить выбор на сидениях от трёхдверного авто, если речь идёт о тюнинге именно такой версии «Нивы».

В ТОП-7 самых полезных доработок LADA 4x4 вошла также замена уплотнительных резинок дверей, которые часто берут от ВАЗ-2108 или ВАЗ-2110. При этом для двери багажника используют уплотнители от «Волги».

Продолжение... Исправить это сразу: Как нужно доработать LADA Granta после покупки, рассказал автомеханик Чтобы отечественный автомобиль безотказно служил долгие годы, необходимо сразу после его приобретения устранить недочёты, допущенные производителем. Прокачать внедорожник своими руками также поможет установка электрических стеклоподъёмников, так как сзади даже на новых «Нивах» до сих пор ставятся «весла».

Заодно можно обзавестись и зеркалами с электрорегулировкой и подогревом. Их можно позаимствовать, например, у LADA Granta.