Что мы знаем о Hozon: В Шанхае состоялась премьера электрокаров от молодого китайского бренда

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В Китае есть большое количество молодых автобрендов, молва о которых практически не выходит за пределы Поднебесной – одним из них является компания Hozon, которая представила на автосалоне в Шанхае концепт-кар Eureka 02 и серийный электромобиль U.

Бренд основан в 2014 году в провинции Чжэцзян, а первый завод построен в 2016-м. И вот, в 2019 году компания наконец-то приступает к производству собственных электрокаров, первым из которых стал Hozon U. На Шанхайском мотор-шоу он представлен в кузове красного цвета – это переднеприводный электрический кроссовер с запасом хода на одном заряде до 500 км и скоростью разгона до 100 км/ч в 4,9 секунды.

Производитель сообщает, что как опция для электрокара будет предложен и полный привод. Габариты у паркетника немалые – расстояние между осями составляет 2750 мм. В салоне есть немало любопытного: в первую очередь в глаза бросается огромный 25-дюймовый дисплей мультимедиа, занимающий половину передней панели, «прозрачные» стойки спереди, а также панорамная крыша с эффектом «звездного неба».

О прототипе Hozon Eureka 02 в кузове фиолетового цвета пока много информации раздобыть не удалось, но эксперты предполагают, что и этот электромобиль выйдет в серию уже в скором времени.