«Если менять, то не на это»: В сети высмеяли автомобилиста, сравнившего Ford Focus 2 с KIA Rio

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Обзорщик как вариант предположил смену «Форда» на «корейца», и рассмотрел преимущества последнего, за что нарвался на критику автолюбителей.

Блогер Дмитрий Максимов на своем YouTube-канале показал ролик, в котором рассказал, что ездит на Ford Focus 2, но и заинтересовался седаном KIA Rio. Автомобилист взял на рассмотрение машину 2013 года с небольшим пробегом, оснащенную мотором 1.6 и трансмиссией AT, предлагаемую за 570 000 рублей. По мнению автора, обсуждаемый автомобиль является самым ярким представителем В-класса на рынке России, хорош оснащением, неплохо едет и имеет адекватную стоимость, и качества машины позволяют ее сравнивать с «Фордом», который относится к С-классу.

Преимуществом KIA Rio блогер считает беспроблемный мотор 1.6, обеспечивающий ожидаемую от него динамику. Также у обзорщика нет нареканий к 4-АКПП. Так или иначе, ютубер признал, что обсуждаемая машина не предназначена для лихачеств. Также блогеру понравился просторный багажник «корейца», однако салон машины показался автомобилисту несколько тесным, но в целом, места в автомобиле хватает. Еще обзорщика порадовали подвеска седана, подогрев руля, бесключевой доступ, климат-контроль и другой функционал. Однако невзирая на плюсы машины, ютубер признал, что не приобрел бы ее за 570 000 рублей, и за эти деньги искал бы авто С-класса.

Стоит сказать, что в сети высмеяли автомобилиста, сравнившего Ford Focus с KIA Rio. Публика считает такое сравнение некорректным. Один из пользователей по этому поводу написал в комментариях к видео: «Если менять, то не на это». Зритель пояснил, что с Rio нельзя получить тех эмоций, которые дарит Focus. Другой автолюбитель написал: «С теплом вспоминал Фокус, хорошая надёжная машина». Уточним, что последний ранее ездил на Ford Focus, и считает, что после этой машины не стоит вообще смотреть в сторону автомобилей В-класса.