Исправить это сразу: Как нужно доработать LADA Granta после покупки, рассказал автомеханик

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Чтобы отечественный автомобиль безотказно служил долгие годы, необходимо сразу после его приобретения устранить недочёты, допущенные производителем.

На канале LADA Club BY появился свежий ролик, в котором автомеханик рассказал о слабых местах LADA Granta, а также дал несколько советов, позволяющих продлить жизнь автомобилю. Прежде всего, по его мнению, на новой «Гранте» нужно поставить сетку на радиаторную решётку, поскольку камешки могут повредить радиатор. Причём менять его придётся с кондиционером радиатора, что обходится недешево, поэтому он рекомендует исправить это сразу.

Ещё одно проблемное место модели – задний бампер, особенно это касается авто в кузове лифтбек. Поскольку под бампер попадает грязь и песок, может образоваться коррозия. Специалист посоветовал снять обработать антикором данный элемент кузова.

Помимо этого, «болячкой» машины является коррозия, которая появляется на кромке дверей под уплотнительной резинкой. Сначала авто ржавеет между двух сварных пластин, а потом «рыжики» проступают на внешней стороне двери. Через технологическое отверстие можно покрыть антикором всю дверь.

Также у LADA Granta могут возникнуть проблемы с задними ступичными подшипниками. При их замене необходимо вскрыть сальник и положить более качественную смазку, иначе подшипники придётся менять с определенной периодичностью – примерно каждые 20 000 км.

Продлить жизнь замкам в задних дверях поможет установка резинки на кромку двери, которая идёт с завода в дорогих комплектациях Granta.