«Дитя» Porsche Cayenne и BMW X6: Китайцы показали электрокар Bordrin iV6

Сегодня, 15:07

На автосалоне в Шанхае представили новый электрический кроссовер Bordrin iV6, дизайн которого похож одновременно и на Porsche Cayenne, и на BMW X6. Новинка будет запущена в серию в 2020 году.

Специально для этих целей китайская компания Bordrin Motor планирует построить завод, который станет выпускать 100 тысяч единиц автомобилей ежегодно.

Сообщается, что новый электрокар будет способен пройти на одном заряде батареи до 600 км, а разгон до 100 км/ч преодолеет за 6 секунд. Стоимость его составит 180-280 тысяч юаней, что составляет около 1,7-2,7 млн рублей.

Также есть и вторая модель, представленная компанией в Шанхае – она носит имя Bordrin iV7. Зрители заметили, что этот трехрядный кроссовер, в свою очередь, напоминает своими квадратными формами Range Rover I поколения. Его заряда хватает на 700 км, а первой «сотни» он достигает за 5,8 секунды.