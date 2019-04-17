«Убийца» российского «Тигра»: Представлен китайский военный внедорожник Dongfeng Mengshi CSK131

Сегодня, 13:00

В рамках автосалона в Шанхае состоялась презентация машины, выделявшейся на фоне футуристичных электрокаров и кроссоверов. «Монстр» в камуфляже является конкурентом «Тигра» от Горьковского автозавода.

Новый Dongfeng Mengshi CSK131 – по сути преемник армейского внедорожника Dongfeng EQ2050, который некогда был скопирован с американского HMMWV, он же Humvee. Однако на сегодняшний день вездеход выглядит практически оригинально.

Китайская машина представляет интерес не только благодаря брутальной внешности, но и из-за наличия полного привода и трёх блокировок дифференциалов. При этом она получила независимую подвеску и централизованную систему подкачки шин.

«Убийца Тигра» приводится в движение лицензионным турбодизельным мотором Cummins, который при объёме в 6,5 л выдаёт 200 лошадиных сил. Стоит отметить, что на платформе, которую получил Dongfeng Mengshi CSK131, производится также множество других модификаций внедорожника.