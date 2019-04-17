Альтернатива по цене KIA Rio с пробегом: О плюсах и минусах LADA XRAY подробно рассказал владелец

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Российский хэтчбек – достаточно надежный и комфортный автомобиль, который можно найти за небольшие деньги.

На портале Drom.ru появился честный отзыв о российском хэтчбеке LADA XRAY. Автовладелец детально рассказал о преимуществах и недостатках «ИксРея».

Перед этим россиянин намеревался сменить автомобиль, а денег хватало у него только на подержанные KIA Rio и Hyundai Solaris. Но потом он заметил, что на сайте «АвтоВАЗ» имеется LADA XRAY, цена которого соответствует ценнику KIA Rio и решил его приобрести.

Автомобилист оказался владельцем LADA XRAY в комплектации Comfort, под капотом которого разместился 1,6-литровый бензиновый двигатель с отдачей 106 лошадиных сил, работающий в паре с МКПП и системой переднего привода. Пробег приобретенного «ИксРея» в настоящее время составляет 1 230 км, а шумоизоляция в российском хэтчбеке оказалась на высоте. Расход топлива на LADA XRAY по трассе составляет 6,9 литров, а затраты горючего в городском цикле достигают 7,5 литров на 100 км.

Салон LADA XRAY достаточно просторный, на сиденьях второго ряда довольно тесно, но расположиться поудобнее можно. Также автовладелец похвалил настройку передних сидений под себя - без проблем удалось подогнать кресла, а педальный узел оказался настолько удобным, что вызвал восторг автомобилиста.

Среди недостатков LADA XRAY автомобилист выделил неудобное расположение электрических стеклоподъемников и отсутствие плафона освещения салона в центре. Кроме того, автомобилист отметил жесткую подвеску.