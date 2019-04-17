«Рено за Фордом собралась?»: Renault Arkana ждёт провал в России – соцсети

Французский производитель предложит всё то, что так не любят российские водители – турбомотор и вариатор.
Renault раскрыла технические подробности о новом купеобразном кроссовере Arkana, который, согласно задумке российского офиса компании, должен повторить успех «Дастера». Ради этого новинку построили на модернизированной платформе B0.
По словам представителей бренда, в шасси использовалось 55% новых компонентов, при этом оно будет доступно в двух исполнениях: со скручивающейся задней балкой для переднеприводной версии и с многорычажной задней подвеской для полноприводного варианта. Дорожный просвет в 205 мм намекает на то, что машина будет уверенно себя чувствовать на бездорожье.
Arkana предстоит стать первой моделью Renault с бензиновым турбодвигателем, сборку которой локализуют в России. В начальных комплектациях кроссовер предложат с «атмосферником», а в «топе» – с уже упомянутым 1,3-литровым TCe 150, выдающим 150 лошадиных сил при 250 Нм.
Производитель обещает, что турбированная версия будет довольно экономичной. В смешанном цикле расход не должен превышать 7,0 л на 100 км. Парой для данного мотора станет бесступенчатый X-Tronic восьмого поколения от Jatco.
Однако, судя по комментариям в соцсетях, российских водителей не обрадовали такие новости. Многие считают, что Renault Arkana ждёт провал в России.
Между тем на московском предприятии Renault продолжается подготовка к производству Arkana. Кроссовер должен поступить в продажу до конца этого года.