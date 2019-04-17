«Рено за Фордом собралась?»: Renault Arkana ждёт провал в России – соцсети

Сегодня, 14:00

Французский производитель предложит всё то, что так не любят российские водители – турбомотор и вариатор.

Renault раскрыла технические подробности о новом купеобразном кроссовере Arkana, который, согласно задумке российского офиса компании, должен повторить успех «Дастера». Ради этого новинку построили на модернизированной платформе B0.

По словам представителей бренда, в шасси использовалось 55% новых компонентов, при этом оно будет доступно в двух исполнениях: со скручивающейся задней балкой для переднеприводной версии и с многорычажной задней подвеской для полноприводного варианта. Дорожный просвет в 205 мм намекает на то, что машина будет уверенно себя чувствовать на бездорожье.

Arkana предстоит стать первой моделью Renault с бензиновым турбодвигателем, сборку которой локализуют в России. В начальных комплектациях кроссовер предложат с «атмосферником», а в «топе» – с уже упомянутым 1,3-литровым TCe 150, выдающим 150 лошадиных сил при 250 Нм.

Производитель обещает, что турбированная версия будет довольно экономичной. В смешанном цикле расход не должен превышать 7,0 л на 100 км. Парой для данного мотора станет бесступенчатый X-Tronic восьмого поколения от Jatco.

Однако, судя по комментариям в соцсетях, российских водителей не обрадовали такие новости. Многие считают, что Renault Arkana ждёт провал в России.

«Турбо и вариатор? Рено за Фордом собрались?», «Без дизеля в паре с механикой эта машина мне не интересна», «К 100 тысячам такой конструктор развалится», «Цена, наверное, будет космос», «Очередной безресурсный мотор. За такие деньги вряд ли он будет популярным», – пишут автолюбители в соцсети YouTube под видеообзором Renault Arkana на канале PRO АВТО .





Между тем на московском предприятии Renault продолжается подготовка к производству Arkana. Кроссовер должен поступить в продажу до конца этого года.