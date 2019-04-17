«Хорошая экономия»: О целесообразности установки ГБО на Hyundai Solaris рассказал блогер

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ГБО позволит сэкономить большие суммы денег, затраченных на бензин.

Ведущий YouTube-канала «SP L» оказался владельцем корейского седана Hyundai Solaris, оснащенного ГБО. Автовладелец рассказал о целесообразности установки ГБО на автомобиль.

Многие автолюбители задумываются переходить на газ из-за сумасшедших цен на бензин. Владелец «Соляриса» установил на свой автомобиль газобаллонное оборудование ради экономии, но при использовании уже газовой версии Hyundai Solaris у него начали перегорать клапаны.

При езде, когда обороты мотора на Hyundai Solaris доходят до значения 3 500 автомобиль начинает использовать бензин. Блогер отметил, что при использовании бензина можно подольше сохранить клапаны двигателя, так как они смазываются бензином, в то время как газ их сушит.

При этом, автовладелец считает, что устанавливать ГБО на автомобиль довольно выгодно, так как можно сэкономить. Он отметил, что ремонт двигателя в среднем стоит 50 000 рублей, то при использовании ГБО можно сэкономить сотни тысяч рублей. «Хорошая экономия», - подвел итоги блогер.