Mazda 6 по цене «Соляриса»: Стоит ли покупать «японца» с пробегом, рассказал эксперт

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Эксперт обнаружил, что на «вторичке» можно найти Mazda 6 по цене Hyundai Solaris, и решил выяснить, насколько выгодной окажется покупка и какие проблемы можно обнаружить у этого автомобиля.

Автоблогер с канала Clickoncar отметил, что в бюджет «Соляриса» вписывается Mazda 6 JH 2007-2013 годов выпуска, причем предложения стартуют от 400 000 рублей. Но следует приготовиться к тому, что на кузове покупателя встретят «жучки»: как правило, они любят располагаться на колесных арках, порогах, нижних кромках дверей и возле боковых стекол. На капоте и крыше могут попасться мелкие вмятинки от гравия. Поэтому эксперт порекомендовал вовремя позаботиться о защитном покрытии после покупки. В целом ЛКП «Мазды» довольно слабое, да и фары мягкие и хрупкие.

В салоне тестируемый экспертом экземпляр Mazda 6 выглядит аккуратно и современно. Но на элементах передней панели из лакированного пластика быстро появляются царапины. Также после покупки «японца» с пробегом стоит приготовиться к таким неприятностям, как расшатанные разъемы боковых подушек безопасности под передними сиденьями, вышедший из строя усилитель аудиосистемы, «гнилые» полоски задних фонарей и подсветка номерного знака.

Что касается ходовой части, то могут возникнуть проблемы с шаровой опорой, экранами, которые защищают от жара выхлопной системы, скрипящими тормозами. Через 50 000 км приходится чистить дроссельную заслонку. Зато амортизаторы подвески и сайлентблоки выдерживают до 150 000 км пробега, рулевые наконечники – до 170 000. Мотор Mazda 6 и вовсе способен отходить под 500 000 км.

Эксперт отметил, что за 6-й «Маздой» нужно очень хорошо ухаживать и вовремя проходить все ТО, не экономить на бензине и масле, смотреть, чтобы не подтекал радиатор, следить за проводами и катушками. Также он добавил, что данная модель была крайне популярной у угонщиков – на «вторичке» велик шанс наткнуться на «ворованную».