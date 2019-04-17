Для сложного бездорожья: В России стартовали продажи нового УАЗ «Буханка»

Сегодня, 10:10

Ульяновский автозавод начал российские продажи новой версии своего легендарного автомобиля, известного в простонародье «Буханка» и получившего название «Комби Трофи». Новинка призвана преодолевать сложные участки бездорожья.

В основу «Буханки» Комби Трофи легла архитектура УАЗ «Комби», а сам автомобиль обзавелся кузовом с защитным цветом, черными штампованными колесами, экспедиционной корзиной и лестницей, ведущей к ней. В перечне опций нового «УАЗика» стоит выделить подогрев передних сидений, раздвижные форточки, новые ручки дверей и ключ зажигания, приспособленный также для открывания дверей. Салон новой «Буханки» изготовили из водоотталкивающего материала.

Также «Буханка» Трофи получила 15-дюймовые колесные диски, «обутые» в покрышки BFGoodrich, мосты «Спайсер и систему блокировки дифференциала. За новую вседорожную «Буханку» в РФ придется выложить от 656 910 рублей.