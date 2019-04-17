Как гниют «корейцы»: Самые уязвимые к коррозии места KIA Rio и Hyundai Solaris назвал автоэксперт

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Ржавчина появляется на слабых местах авто даже при гаражном хранении, утверждает специалист.

Автоэксперт, снимающий ролики для канала Kia Master, рассказал, как гниют «корейцы» и назвал самые уязвимые к коррозии места KIA Rio и Hyundai Solaris. Блогер отметил, что ржавчина может образоваться не только на сколах на капоте и крыше, но и в других местах из-за конструктивных особенностей.

В первую очередь он показал Hyundai Solaris, у которого появилась ржавчина на нескольких сварных точках под уплотнительной резинкой багажника. Проблема в том, что в данный желоб может попадать вода и грязь. Тоже самое можно сказать о KIA Rio.

Помимо этого, ещё одним слабым местом «Рио» является закат крыла, причём именно задний правый. Как подчеркнул блогер, ссылаясь на слова мастера из покрасочного цеха KIA, очень часто владельцы данной модели приезжают подкрасить это место по гарантии. Встречаются «рыжики» на заднем крыле и у Hyundai Solaris.

Блогер порекомендовал владельцам корейских машин, которые ещё находятся на гарантии, внимательно осмотреть их кузова на предмет коррозии и обратиться к официальному дилеру, если ржавчина обнаружится. При этом важно проследить, чтобы была отметка о том, что крыло подкрашивалось именно у «официалов» по гарантии.