«АвтоВАЗ» сертифицировал в России LADA XRAY с вариатором

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В базе Росстандарт появился документ, свидетельствующий о сертификации хэтчбека LADA XRAY с вариатором. ОТТС вступит в силу с 6 мая текущего года, но на рынок «ИксРей» с японской трансмиссией выйдет к концу лета.

Подкапотное пространство новой версии LADA XRAY займет 1,6-литровый двигатель от Renault с мощностью 113 лошадиных сил, который будет приводиться в действие бесступенчатым вариатором Jatco. Первые экземпляры российского хэтчбека с вариатором собраны еще осенью минувшего года.

В настоящее время серийные «ИксРеи» оснащаются 5-скоростной МКПП и роботизированной трансмиссией. В начале 2018 года инженеры «АвтоВАЗ» создали «робот» с ползущим режимом, благодаря чему можно двигаться после того, как отпустил тормоза.

Интересно, что LADA XRAY предлагается с 1,4- и 1,6-литровыми моторами, выдающими 106 и 122 «лошадки». Минимальная комплектация автомобиля в России обойдется от 609 900 рублей.