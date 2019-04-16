Составлен ТОП-5 самых любопытных премьер Шанхая-2019

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В Шанхае открылась одна из крупнейших автовыставок в мире, производители стараются её не пропускать из-за важности китайского рынка, на котором продаётся почти 30 млн авто в год. Назван ТОП-5 самых любопытных премьер Шанхая-2019.

Открывает рейтинг флагманский кроссовер Chery Tiggo 8, который почти не изменился внешне, зато его салон теперь не узнать. На центральной консоли практически все кнопки стали сенсорными, а приборная панель стала виртуальной. Под капотом разместился новый 197-сильный бензиновый турбомотор объёмом 1,6 л, который сочетается с 7-ступенчатым «роботом».

Стремительно растущий сегмент кросс-купе расширился за счёт ещё одного новичка – Geely Xingyue. Автомобиль может похвастаться 20-дюймовыми колёсами и светодиодной оптикой. Помимо двух бензиновых турбодвигателей кроссовер предложат также с гибридной установкой.

В попытке закрепить свои позиции в Поднебесной Lexus решил удивить новым большим минивэном LM. Судя по силуэту, основой для новинки послужила Toyota Alphard. Модель с роскошным и просторным салоном приводится в движение 3,5-литровым бензиновым V6, но доступна и гибридная версия.

Актуальному Mitsubishi Outlander давно пора сменить поколение, к счастью, новая машина должна появиться уже в 2020 году. Представленный Mitsubishi e-Yi даёт представление о внешности будущего кроссовера, его любопытной особенностью станет встроенный в крышу кофр. Силовая установка включает 2,4-литровый «атмосферник» и два электродвигателя.

В «посылку» из Шанхая попал Volkswagen Teramont Coupe, который стал короче на 134 мм, что придало модели более динамичный вид. Впрочем, моторная гамма осталась без изменений.