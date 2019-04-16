MINI обновила ситикар Clubman

Сегодня, 23:00

Презентация рестайлингового британского хэтчбека второй генерации состоялась на автовыставке в Шанхае. Это первая серьёзная модернизация модели с момента её выхода в 2015 году.

Представленный MINI Clubman отличается от предшественника переделанной решёткой радиатора с более тонкой окантовкой из хрома. В базовом исполнении новинка получила галогеновую оптику с увеличенными лампами, но за доплату можно заказать адаптивные светодиодные фары.

Салон теперь предлагается в новых вариантах дополнения. Помимо этого, модель обзавелась мультимедийным центром с 8,8-дюймовым сенсорным экраном. В техническом плане MINI Clubman практическим не изменился. Разве что стала доступна опциональная спортивная подвеска с уменьшенным на 10 мм клиренсом и адаптивными амортизаторами.

Моторная гамма по-прежнему состоит из 1,5-литровых 3-цилиндровых моторов, выдающих 98 и 136 лошадиных сил и 192-сильного 4-цилиндрового турбодвигателя объёмом 2,0 л. В ней сохранились и дизельные агрегаты, а именно 1,5-литровый 115-сильный мотор, а также 2,0-литровые двигатели с отдачей в 150 и 190 сил.